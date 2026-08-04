S&P 500-Papier Best Buy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Best Buy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Best Buy-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 113.27 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8.828 Best Buy-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.08.2026 auf 85.25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 752.63 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24.74 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Best Buy belief sich jüngst auf 18.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch