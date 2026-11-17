|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Anlage
|
17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Best Buy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Best Buy von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Best Buy-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Best Buy-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Best Buy-Papiers betrug an diesem Tag 68.22 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Best Buy-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14.658 Best Buy-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 103.35 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’514.95 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 51.50 Prozent.
Best Buy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Best Buy Co. Inc.
Analysen zu Best Buy Co. Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerErleichterung nach NVIDIA-Zahlen: SMI wenig bewegt erwartet -- DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen verhalten fester - Hang Seng gegen den Trend mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich mit leichten Gewinnen. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich unterdessen leichte Startverluste ab. In Asien zeigen sich die Märkte uneinheitlich.