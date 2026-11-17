Best Buy-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Best Buy-Papiers betrug an diesem Tag 68.22 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Best Buy-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14.658 Best Buy-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 103.35 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’514.95 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 51.50 Prozent.

Best Buy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch