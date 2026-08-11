Best Buy Aktie 912551 / US0865161014
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11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Best Buy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Best Buy-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Best Buy-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Best Buy-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 34.62 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die Best Buy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 288.850 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 23’809.94 USD, da sich der Wert eines Best Buy-Papiers am 10.08.2026 auf 82.43 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 138.10 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Best Buy betrug jüngst 17.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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