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Best Buy Aktie 912551 / US0865161014

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Rentables Best Buy-Investment? 29.09.2026 16:02:21

S&P 500-Papier Best Buy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Best Buy von vor 5 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Best Buy-Aktie gebracht.

Best Buy
73.29 CHF -0.79%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Best Buy-Papier statt. Diesen Tag beendete die Best Buy-Aktie bei 109.43 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.914 Best Buy-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 89.91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82.16 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 17.84 Prozent.

Der Börsenwert von Best Buy belief sich zuletzt auf 18.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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