S&P 500-Papier Best Buy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Best Buy-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Best Buy-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Best Buy-Anteile betrug an diesem Tag 71.80 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Best Buy-Aktie investierten, hätten nun 1.393 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 85.44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119.00 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19.00 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Best Buy belief sich zuletzt auf 18.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch