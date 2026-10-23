S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Berkshire Hathaway-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 23.10.2025 wurde das Berkshire Hathaway-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Berkshire Hathaway-Aktie bei 490.16 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.204 Berkshire Hathaway-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 111.59 USD, da sich der Wert einer Berkshire Hathaway-Aktie am 22.10.2026 auf 546.97 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11.59 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Berkshire Hathaway eine Marktkapitalisierung von 1.15 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch