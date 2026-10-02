Berkshire Hathaway Aktie 10926529 / US0846707026
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Berkshire Hathaway-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Berkshire Hathaway-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Berkshire Hathaway-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Berkshire Hathaway-Aktie bei 348.08 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.287 Berkshire Hathaway-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 143.79 USD, da sich der Wert einer Berkshire Hathaway-Aktie am 01.10.2026 auf 500.50 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 43.79 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Berkshire Hathaway eine Börsenbewertung in Höhe von 1.07 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Berkshire Hathaway am 02.10.2026
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