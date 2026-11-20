Vor 1 Jahr wurden Berkshire Hathaway-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Berkshire Hathaway-Papiers betrug an diesem Tag 501.12 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1.996 Berkshire Hathaway-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’141.52 USD, da sich der Wert eines Berkshire Hathaway-Papiers am 19.11.2026 auf 572.04 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14.15 Prozent angewachsen.

Alle Berkshire Hathaway-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.22 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch