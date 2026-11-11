S&P 500-Papier Becton, Dickinson-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Becton, Dickinson von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde die Becton, Dickinson-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 245.00 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Becton, Dickinson-Aktie investiert, befänden sich nun 40.816 Becton, Dickinson-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2026 8’677.96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 212.61 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 13.22 Prozent verkleinert.

Alle Becton, Dickinson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 58.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch