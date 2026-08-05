Becton, Dickinson Aktie 912061 / US0758871091
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05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Papier Becton, Dickinson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Becton, Dickinson von vor einem Jahr verloren
Investoren, die vor Jahren in Becton, Dickinson-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 1 Jahr wurde die Becton, Dickinson-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Becton, Dickinson-Anteile an diesem Tag bei 176.89 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Becton, Dickinson-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.565 Anteilen. Die gehaltenen Becton, Dickinson-Anteile wären am 04.08.2026 96.17 USD wert, da der Schlussstand 170.12 USD betrug. Die Abnahme von 100 USD zu 96.17 USD entspricht einer negativen Performance von 3.83 Prozent.
Becton, Dickinson markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 46.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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