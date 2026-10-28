S&P 500-Papier Becton, Dickinson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Becton, Dickinson-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Becton, Dickinson-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Becton, Dickinson-Anteile an diesem Tag 184.21 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Becton, Dickinson-Aktie investiert hat, hat nun 0.543 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 195.03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105.87 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5.87 Prozent vermehrt.

Becton, Dickinson war somit zuletzt am Markt 53.20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch