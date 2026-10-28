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28.10.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Becton, Dickinson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Becton, Dickinson-Investment von vor einem Jahr verdient
Investoren, die vor Jahren in Becton, Dickinson-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Becton, Dickinson-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Becton, Dickinson-Anteile an diesem Tag 184.21 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Becton, Dickinson-Aktie investiert hat, hat nun 0.543 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 195.03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105.87 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5.87 Prozent vermehrt.
Becton, Dickinson war somit zuletzt am Markt 53.20 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Becton, Dickinson & Co. (BD)
Analysen zu Becton, Dickinson & Co. (BD)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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