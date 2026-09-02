S&P 500-Papier Becton, Dickinson-Aktie: So viel hätte ein Becton, Dickinson-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 02.09.2025 wurde die Becton, Dickinson-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 188.15 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5.315 Becton, Dickinson-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 187.12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 994.53 USD wert. Das entspricht einem Minus von 0.55 Prozent.

Becton, Dickinson war somit zuletzt am Markt 51.35 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch