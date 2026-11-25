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25.11.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Becton, Dickinson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Becton, Dickinson von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Becton, Dickinson-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 25.11.2025 wurden Becton, Dickinson-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Becton, Dickinson-Anteile bei 195.49 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Becton, Dickinson-Aktie investiert hat, hat nun 5.115 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’125.38 USD, da sich der Wert einer Becton, Dickinson-Aktie am 24.11.2026 auf 220.00 USD belief. Mit einer Performance von +12.54 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Becton, Dickinson belief sich zuletzt auf 58.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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