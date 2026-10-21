S&P 500-Papier Becton, Dickinson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Becton, Dickinson von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Becton, Dickinson-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 172.32 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Becton, Dickinson-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 58.032 Becton, Dickinson-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’246.52 USD, da sich der Wert eines Becton, Dickinson-Papiers am 20.10.2026 auf 193.80 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 11’246.52 USD entspricht einer Performance von +12.47 Prozent.

Der Marktwert von Becton, Dickinson betrug jüngst 52.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch