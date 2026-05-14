Baxter International Aktie 911702 / US0718131099
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14.05.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Baxter International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Baxter International-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Baxter International-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Baxter International-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Baxter International-Anteile an diesem Tag bei 83.86 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 119.246 Baxter International-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’064.15 USD, da sich der Wert eines Baxter International-Papiers am 13.05.2026 auf 17.31 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 79.36 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Baxter International belief sich zuletzt auf 9.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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