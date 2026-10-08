S&P 500-Papier Baxter International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Baxter International-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das Baxter International-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Baxter International-Aktie letztlich bei 48.45 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 206.398 Baxter International-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (23.97 USD), wäre das Investment nun 4’947.37 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 50.53 Prozent verringert.

Baxter International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch