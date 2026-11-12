S&P 500-Papier Baxter International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baxter International von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Baxter International-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 18.70 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Baxter International-Aktie investiert, befänden sich nun 53.476 Baxter International-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’408.56 USD, da sich der Wert eines Baxter International-Anteils am 11.11.2026 auf 26.34 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40.86 Prozent vermehrt.

Alle Baxter International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch