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Bath & Body Works Aktie 112661846 / US0708301041

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Dividendenzahlung 12.06.2026 07:02:35

S&P 500-Papier Bath Body Works-Aktie: Diese Bath Body Works-Dividendenauszahlung wurde beschlossen

S&P 500-Papier Bath Body Works-Aktie: Diese Bath Body Works-Dividendenauszahlung wurde beschlossen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Bath Body Works-Aktionäre über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bath & Body Works
14.48 CHF -1.86%
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Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Bath Body Works am 11.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 0.80 USD je Aktie vereinbart. Wie die Dividendenhistorie zeigt, hat sich die Dividende damit im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Die Gesamtausschüttung von Bath Body Works umfasst 167.00 Mio. USD. Das entspricht einer Verringerung der Bath Body Works- Gesamtausschüttung um 5.65 Prozent verglichen mit dem Vorjahr.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Schlussendlich notierte der Bath Body Works-Titel am Tag der Hauptversammlung via New York bei 18.82 USD. Das Bath Body Works-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 3.67 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Steigerung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2.13 Prozent.

Aktienkursentwicklung vs. reale Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat der Kurs von Bath Body Works via New York 64.02 Prozent verloren. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -44.42 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Bath Body Works- Dividendenerwartung

Für 2027 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0.81 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 4.32 Prozent anziehen.

Wichtigste Eckdaten der Bath Body Works-Aktie

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Bath Body Works beläuft sich aktuell auf 3.652 Mrd. USD. Das Bath Body Works-KGV beträgt aktuell 7.02. Der Umsatz von Bath Body Works betrug in 2026 7.291 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 3.11 USD.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Travis Wolfe / Shutterstock.com
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