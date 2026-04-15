S&P 500-Papier Bank of New York Mellon-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Bank of New York Mellon-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Bank of New York Mellon am 14.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 2.00 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vergleich zum Vorjahr um 12.36 Prozent an. Somit vergütet Bank of New York Mellon die Aktionäre insgesamt mit 1.69 Mrd. USD. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 9.27 Prozent zugenommen.

Ausschüttungsrendite im Blick

Zum New York-Schluss ging das Bank of New York Mellon-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 130.51 USD aus dem Handel. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Bank of New York Mellon-Papiers 1.72 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 2.32 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Bank of New York Mellon via New York 171.84 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 197.75 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Bank of New York Mellon

Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 2.23 USD voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1.71 Prozent absinken.

Bank of New York Mellon-Basisinformationen

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Bank of New York Mellon steht aktuell bei 88.804 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Bank of New York Mellon beläuft sich aktuell auf 15.68. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Bank of New York Mellon einen Umsatz von 40.550 Mrd.USD sowie ein EPS von 7.40 USD.

Redaktion finanzen.ch