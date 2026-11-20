Bank of New York Mellon-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 57.07 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Bank of New York Mellon-Aktie investiert, befänden sich nun 175.223 Bank of New York Mellon-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 25’377.61 USD, da sich der Wert eines Bank of New York Mellon-Papiers am 19.11.2026 auf 144.83 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +153.78 Prozent.

Am Markt war Bank of New York Mellon jüngst 99.38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch