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20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Papier Bank of New York Mellon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bank of New York Mellon von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Bank of New York Mellon-Investment gewesen.
Bank of New York Mellon-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 57.07 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Bank of New York Mellon-Aktie investiert, befänden sich nun 175.223 Bank of New York Mellon-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 25’377.61 USD, da sich der Wert eines Bank of New York Mellon-Papiers am 19.11.2026 auf 144.83 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +153.78 Prozent.
Am Markt war Bank of New York Mellon jüngst 99.38 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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