Bank of New York Mellon Aktie 2824731 / US0640581007
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Bank of New York Mellon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of New York Mellon von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Bank of New York Mellon gewesen.
Am 16.10.2023 wurden Bank of New York Mellon-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Bank of New York Mellon-Aktie an diesem Tag bei 41.84 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.390 Bank of New York Mellon-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (142.09 USD), wäre das Investment nun 339.60 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +239.60 Prozent.
Der Börsenwert von Bank of New York Mellon belief sich zuletzt auf 93.61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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