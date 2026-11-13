S&P 500-Papier Bank of New York Mellon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bank of New York Mellon-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Bank of New York Mellon-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Bank of New York Mellon-Aktie an diesem Tag bei 45.40 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Bank of New York Mellon-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 22.026 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’365.42 USD, da sich der Wert einer Bank of New York Mellon-Aktie am 12.11.2026 auf 152.79 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 236.54 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Bank of New York Mellon zuletzt 102.76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch