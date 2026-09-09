S&P 500-Papier Bank of America-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bank of America von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde das Bank of America-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Bank of America-Papiers betrug an diesem Tag 15.74 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Bank of America-Aktie investiert, befänden sich nun 6.353 Bank of America-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 396.38 USD, da sich der Wert einer Bank of America-Aktie am 08.09.2026 auf 62.39 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 296.38 Prozent angezogen.

Insgesamt war Bank of America zuletzt 438.61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch