Heute vor 3 Jahren wurden Bank of America-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 29.98 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Bank of America-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33.356 Bank of America-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’649.10 USD, da sich der Wert eines Bank of America-Anteils am 17.11.2026 auf 49.44 USD belief. Mit einer Performance von +64.91 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Bank of America wurde am Markt mit 345.63 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch