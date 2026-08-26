S&P 500-Papier Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of America von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden Bank of America-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 28.50 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Bank of America-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 35.088 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 62.43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’190.53 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 119.05 Prozent vermehrt.

Bank of America wurde jüngst mit einem Börsenwert von 435.26 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch