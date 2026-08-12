S&P 500-Papier Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of America von vor 10 Jahren eingebracht

Am 12.08.2016 wurde die Bank of America-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 14.91 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Bank of America-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 670.691 Bank of America-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 64.00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 42’924.21 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 329.24 Prozent angewachsen.

Am Markt war Bank of America jüngst 447.18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch