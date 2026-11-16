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|Profitables Ball-Investment?
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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Papier Ball-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ball-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Ball-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Am 16.11.2021 wurden Ball-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 96.88 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 10.322 Ball-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 675.78 USD, da sich der Wert eines Ball-Anteils am 13.11.2026 auf 65.47 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 32.42 Prozent eingebüsst.
Ball wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17.02 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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