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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Ball-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ball von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren Ball-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 1 Jahr wurden Ball-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Ball-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 47.00 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die Ball-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 212.766 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’142.55 USD, da sich der Wert eines Ball-Anteils am 30.10.2026 auf 66.47 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 41.43 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Ball belief sich zuletzt auf 17.62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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