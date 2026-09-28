S&P 500-Papier Ball-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ball von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Ball-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 40.22 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.487 Ball-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 56.83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 141.32 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 41.32 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Ball bezifferte sich zuletzt auf 15.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch