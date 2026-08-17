S&P 500-Papier Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ball von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Ball-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Ball-Papiers betrug an diesem Tag 55.40 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Ball-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.805 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (61.82 USD), wäre die Investition nun 111.59 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 11.59 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Ball belief sich zuletzt auf 16.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch