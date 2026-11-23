Das Ball-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Ball-Anteile bei 38.83 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 257.533 Ball-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 20.11.2026 16’350.76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 63.49 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +63.51 Prozent.

Am Markt war Ball jüngst 16.41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch