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|Lohnende Ball-Investition?
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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ball-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Ball-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Das Ball-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Ball-Anteile bei 38.83 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 257.533 Ball-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 20.11.2026 16’350.76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 63.49 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +63.51 Prozent.
Am Markt war Ball jüngst 16.41 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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