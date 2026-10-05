S&P 500-Papier Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ball-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Ball-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 50.25 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19.900 Ball-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 02.10.2026 1’121.79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 56.37 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 12.18 Prozent.

Insgesamt war Ball zuletzt 14.94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch