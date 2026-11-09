S&P 500-Papier Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ball-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Ball-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Ball-Papier bei 48.64 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.056 Ball-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (65.92 USD), wäre die Investition nun 135.53 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +35.53 Prozent.

Der Börsenwert von Ball belief sich jüngst auf 17.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch