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|Lukrative Ball-Investition?
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09.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ball-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ball-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Ball-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Ball-Papier bei 48.64 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.056 Ball-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (65.92 USD), wäre die Investition nun 135.53 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +35.53 Prozent.
Der Börsenwert von Ball belief sich jüngst auf 17.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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