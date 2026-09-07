Baker Hughes Aktie 37302591 / US05722G1004
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Baker Hughes-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Baker Hughes von vor 10 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Baker Hughes-Aktie gebracht.
Baker Hughes-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 49.90 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Baker Hughes-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 200.401 Baker Hughes-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 63.50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’725.45 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 27.25 Prozent.
Der Börsenwert von Baker Hughes belief sich zuletzt auf 63.09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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