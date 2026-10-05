Baker Hughes Aktie 37302591 / US05722G1004
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Papier Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Baker Hughes von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Baker Hughes-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde die Baker Hughes-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Baker Hughes-Anteile an diesem Tag 51.22 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Baker Hughes-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.952 Anteile im Depot. Die gehaltenen Baker Hughes-Papiere wären am 02.10.2026 109.33 USD wert, da der Schlussstand 56.00 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 9.33 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Baker Hughes belief sich zuletzt auf 55.64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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