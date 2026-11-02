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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baker Hughes von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Baker Hughes-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Baker Hughes-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 54.46 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Baker Hughes-Papier investiert hätte, hätte er nun 18.362 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Baker Hughes-Papiers auf 55.23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’014.14 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1.41 Prozent gesteigert.
Baker Hughes wurde jüngst mit einem Börsenwert von 54.94 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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