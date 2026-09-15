Avery Dennison Aktie 910162 / US0536111091
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15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Avery Dennison-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Avery Dennison von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren Avery Dennison-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 5 Jahren wurde das Avery Dennison-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Avery Dennison-Aktie bei 222.53 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.494 Avery Dennison-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 768.08 USD, da sich der Wert eines Avery Dennison-Papiers am 14.09.2026 auf 170.92 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 23.19 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von Avery Dennison betrug jüngst 12.86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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