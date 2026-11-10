S&P 500-Papier Avery Dennison-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Avery Dennison von vor 5 Jahren bedeutet

Das Avery Dennison-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Avery Dennison-Aktie bei 222.59 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.449 Avery Dennison-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Avery Dennison-Aktie auf 188.05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84.48 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -15.52 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Avery Dennison bezifferte sich zuletzt auf 14.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch