S&P 500-Papier Avery Dennison-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Avery Dennison-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Avery Dennison-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Avery Dennison-Papiers betrug an diesem Tag 181.06 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.552 Avery Dennison-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 96.69 USD, da sich der Wert eines Avery Dennison-Anteils am 04.09.2026 auf 175.06 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 3.31 Prozent vermindert.

Insgesamt war Avery Dennison zuletzt 13.27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch