S&P 500-Papier Avery Dennison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Avery Dennison-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Die Avery Dennison-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 78.84 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 126.839 Avery Dennison-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 169.33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21’477.68 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 114.78 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Avery Dennison einen Börsenwert von 12.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch