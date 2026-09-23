AutoZone Aktie 910125 / US0533321024
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23.09.2026 16:02:27
S&P 500-Papier AutoZone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AutoZone-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren AutoZone-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurde das AutoZone-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die AutoZone-Anteile bei 2’570.27 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die AutoZone-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.389 AutoZone-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’126.24 USD, da sich der Wert eines AutoZone-Papiers am 22.09.2026 auf 2’894.73 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 12.62 Prozent angewachsen.
Insgesamt war AutoZone zuletzt 45.64 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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