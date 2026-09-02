AutoZone Aktie 910125 / US0533321024
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Papier AutoZone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AutoZone von vor 5 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in AutoZone-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit AutoZone-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1’520.65 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.658 AutoZone-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des AutoZone-Papiers auf 2’965.83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’950.37 USD wert. Mit einer Performance von +95.04 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
AutoZone markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 48.94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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