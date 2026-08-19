S&P 500-Papier Automatic Data Processing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Automatic Data Processing von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurde das Automatic Data Processing-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Automatic Data Processing-Papier bei 305.72 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.327 Automatic Data Processing-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 18.08.2026 88.09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 269.31 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11.91 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Automatic Data Processing bezifferte sich zuletzt auf 106.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch