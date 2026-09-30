S&P 500-Papier Automatic Data Processing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Automatic Data Processing von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Automatic Data Processing-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 199.92 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Automatic Data Processing-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.500 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.09.2026 auf 261.80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130.95 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30.95 Prozent vermehrt.

Am Markt war Automatic Data Processing jüngst 103.80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch