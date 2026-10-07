Automatic Data Processing Aktie 910042 / US0530151036
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Automatic Data Processing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Automatic Data Processing-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Automatic Data Processing-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurde die Automatic Data Processing-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Automatic Data Processing-Aktie bei 87.37 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 11.446 Automatic Data Processing-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Automatic Data Processing-Papiers auf 262.36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’002.86 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 200.29 Prozent angezogen.
Am Markt war Automatic Data Processing jüngst 102.74 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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