S&P 500-Papier Automatic Data Processing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Automatic Data Processing von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Automatic Data Processing-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Automatic Data Processing-Aktie bei 206.53 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 48.419 Automatic Data Processing-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’726.34 USD, da sich der Wert eines Automatic Data Processing-Anteils am 01.09.2026 auf 283.49 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +37.26 Prozent.

Automatic Data Processing wurde jüngst mit einem Börsenwert von 113.94 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch