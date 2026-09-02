Automatic Data Processing Aktie 910042 / US0530151036
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Papier Automatic Data Processing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Automatic Data Processing von vor 5 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Automatic Data Processing-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Automatic Data Processing-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Automatic Data Processing-Aktie bei 206.53 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 48.419 Automatic Data Processing-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’726.34 USD, da sich der Wert eines Automatic Data Processing-Anteils am 01.09.2026 auf 283.49 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +37.26 Prozent.
Automatic Data Processing wurde jüngst mit einem Börsenwert von 113.94 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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