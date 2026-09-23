S&P 500-Papier Automatic Data Processing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Automatic Data Processing von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Automatic Data Processing-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 239.35 USD. Bei einem Automatic Data Processing-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41.780 Automatic Data Processing-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (269.64 USD), wäre das Investment nun 11’265.51 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12.66 Prozent gesteigert.

Automatic Data Processing wurde jüngst mit einem Börsenwert von 106.95 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch