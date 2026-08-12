S&P 500-Papier Automatic Data Processing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Automatic Data Processing von vor 10 Jahren eingefahren

Am 12.08.2016 wurde die Automatic Data Processing-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Automatic Data Processing-Aktie bei 90.13 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 110.951 Automatic Data Processing-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 30’077.67 USD, da sich der Wert eines Automatic Data Processing-Papiers am 11.08.2026 auf 271.09 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +200.78 Prozent.

Der Marktwert von Automatic Data Processing betrug jüngst 108.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch