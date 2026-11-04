S&P 500-Papier Automatic Data Processing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Automatic Data Processing-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Automatic Data Processing-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 89.08 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 112.259 Automatic Data Processing-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 296.01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33’229.68 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 232.30 Prozent gesteigert.

Automatic Data Processing war somit zuletzt am Markt 118.03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch