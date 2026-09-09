Automatic Data Processing Aktie 910042 / US0530151036
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09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Papier Automatic Data Processing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Automatic Data Processing-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Automatic Data Processing-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Automatic Data Processing-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 86.57 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Automatic Data Processing-Aktie investierten, hätten nun 1.155 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 309.53 USD, da sich der Wert eines Automatic Data Processing-Papiers am 08.09.2026 auf 267.96 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 209.53 Prozent gesteigert.
Der Automatic Data Processing-Wert an der Börse wurde auf 110.36 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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